Stones–Coverband spielt in Wimsener Mühle

Das 60–jährige Bühnenjubiläum der Rolling Stones im vergangenen Jahr ist Anlass genug, die Kultband auch in Wimsen zu feiern. Die Berliner Band „Butterfly on a Wheel“ (Foto: Band) bekunden den Rock–Veteranen am Samstag, 9. September, ab 20 Uhr ihren Respekt. Dabei werden alte Schätze und auch unbekanntere Songperlen von Jagger/Richards vorwiegend akustisch präsentiert. Der Schwerpunkt wird hierbei auf die eher balladesken Songs gelegt. Die Instrumentierung setzt überraschende Akzente, ohne jedoch das elementare „Stones–Feeling“ aus den Augen zu verlieren. So werden die genialen Kompositionen der „Glimmer–Twins“ zu einem einzigartig neuen und doch vertrauten Erlebnis — wahrlich nicht nur für Stones–Fans, wie dies in Wimsen bereits 2016 zu bestaunen war.