Landstraße zwischen Oberwilzingen und Hayingen gesperrt

Von Montag, 31. Juli, bis voraussichtlich 8. September wird die Landstraße zwischen Oberwilzingen und Hayingen wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Anliegerinnen und Anlieger der Oberwilzingerstraße werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb vom Baustellenbereich abzustellen.

Auf der Strecke werde die Fahrbahndecke erneuert, die bereits stark beschädigt sei. Die Bauarbeiten sollen am 8. September mit Ende der Sommerferien abgeschlossen sein — sofern das Wetter mitspielt. Die Straßenarbeiten kosten rund 600.000 Euro. Diese trägt das Land Baden–Württemberg.

Es sind folgende Umleitungen vorgesehen: Von Obermarchtal nach Hayingen werden der Verkehr auf der B 311 nach Süden bis zur Abzweigung bei Datthausen geführt. Dort erfolgt die Umleitung weiter auf der L 271 über Zwiefaltendorf auf die B 312 bis Zwiefalten und weiter über die L 245 nach Hayingen. Die Umleitung von Hayingen nach Obermarchtal beziehungsweise Ehingen verläuft in umgekehrter Reihenfolge.

Die Asphaltarbeiten sollen an der Ortsdurchfahrt von Oberwilzingen beginnen und in der Ortsdurchfahrt von Hayingen auf Höhe der Abzweigung Maisenburger Weg enden. Auf der gesamten Strecke soll die Asphaltdeckschicht erneuert werden. In Teilbereichen seien weitere Arbeiten vorgesehen, wie die Erneuerung von Bordsteinen.