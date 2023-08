In der Wimsener Mühle gibt es Stones–Cover der besonderen Art

Das 60. Bühnenjubiläum der Rolling Stones im vergangenen Jahr ist Anlass genug, die Kultband auch in Wimsen zu feiern. Die Berliner Band Butterfly on a Wheel (Foto: Band) bekunden den Rock–Veteranen am Samstag, 9. September, ab 20 Uhr vielseitig, einfallsreich und musikalisch anspruchsvoll ihren Respekt. Dabei werden alte Schätze und auch unbekanntere Songperlen aus der Feder von Jagger/Richards vorwiegend akustisch präsentiert. Der Schwerpunkt wird hierbei auf die eher balladesken Songs gelegt. Tickets unter Telefon 07121/302210 oder Mail an www.wimsen–kulturmuehle.de