Hayingen wird ans Glasfasernetz angeschlossen

Die Stadt Hayingen darf sich als erste Kommune in ganz Deutschland über eine Breitbandförderung nach der neuen Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes freuen. Michael Theurer, parlamentarischer Staatsekretär beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr, übergab den Förderbescheid in Höhe von 11,7 Millionen Euro am Donnerstag, 14. September, in Hayingen. Landrat Ulrich Fiedler, Bürgermeisterin Ulrike Holzbrecher und Ulrich Herzog, Geschäftsführer der OEW Breitband GmbH, nahmen die Förderung entgegen.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hatte im April 2023 eine neue Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in Deutschland veröffentlicht. In enger Zusammenarbeit von Stadt, OEW Breitband und der Breitbandkoordinatorin des Landkreises Reutlingen wurde schnell ein Markterkundungsverfahren gestartet und danach der Förderantrag für Hayingen gestellt ‐ mit Erfolg. Die Freude über die allererste Förderzusage ist bei den Beteiligten groß, auch deshalb, weil die Bundesfördermittel für Baden-Württemberg begrenzt wurden. Mit der Förderung in Höhe von gut 11,7 Millionen Euro sollen rund 1200 Hayinger Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Landrat Ulrich Fiedler gratulierte zum ersten Förderbescheid in ganz Deutschland und betonte: „Schnelles Internet gehört zum Leben dazu und wir wollen ganz klar ein attraktiver, zukunftsfähiger Wohnort sowie Wirtschaftsstandort sein. Die Förderung für Hayingen ist ein weiterer wichtiger Schritt zum flächendeckenden Glasfaserausbau im Landkreis. Diesen zusammen mit den Städten und Gemeinden voranzubringen, ist von Anfang an eines meiner zentralen Anliegen. Die heutige Förderbescheidübergabe ist auch ein Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengungen.“

Mit Amtsantritt von Landrat Fiedler im Frühjahr 2021 wurde die Zusammenarbeit des Landkreises mit den Kommunen beim Breitbandausbau intensiviert. Wenige Monate später, im Oktober 2021, verabschiedeten der Landrat und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine Absichtserklärung über das Ziel eines flächendeckenden glasfaserbasierten FttB-Ausbaus im Landkreis Reutlingen. Unterstützung gibt es seitens des Landkreises, insbesondere durch Breitbandkoordinatorin Britta Döppner. In Summe flossen seit 2015 knapp 300 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land in den Landkreis.

Bürgermeisterin Ulrike Holzbrecher freute sich über die Förderzusage des Bundes: „Wie in vielen ländlichen Regionen ist die Förderung des Breitbandausbaus in der Stadt Hayingen und seinen Ortsteilen dringend notwendig, um für Wettbewerbs- und Chancengleichheit zu sorgen. Bei einer Gemarkungsfläche von 6300 Hektar müssen weite Strecken überwunden werden, um unsere 2200 Einwohnerinnen und Einwohner mit Glasfaser zu versorgen. Und wir haben leistungsstarke und innovative Firmen, die eine verlässliche digitale Infrastruktur benötigen. Dass nun der FttB-Ausbau sogar flächendeckend starten kann, ist ein wichtiges Signal für Wirtschaft und Bevölkerung.“

Die Stadt Hayingen hat sich für den Glasfaserausbau über die OEW Breitband GmbH entschieden. Konkret heißt das, dass die Firma mit Eigenmitteln und den Fördermitteln des Bundes und des Landes den Breitbandausbau übernimmt.