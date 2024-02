Förderkreis Wimsener Mühle stellt Kulturprogramm 2024 vor

2024 wird in der Wimsener Mühle wieder ein Kulturjahr der Superlative. Der Förderkreis verspricht eine bunte Mischung hochkarätiger Veranstaltungen. „Die vergangene Saison war mit unseren acht Veranstaltungen mit Abstand die erfolgreichste“, berichtet Didi Schrade vom Förderkreis Wimsener Mühle und fühlt sich dadurch angespornt, erneut ein anspruchsvolles und hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen.

Seit fast 20 Jahren ist er für die Auswahl der Künstler zuständig, bekommt bis zu 350 Bewerbungen pro Jahr. Doch nur die wenigsten davon treten auch tatsächlich hier auf, denn sie brauchen gute Referenzen und vor allem einen persönlichen Bekanntheitsgrad: „Wir nehmen selten Bands, die wir nicht kennen. Wirklich gute Künstler müssen sich nicht bewerben, auf die gehen wir zu“. Und das mithilfe eines zwischenzeitlich sehr großen Netzwerkes. Bei der Auswahl der Auftretenden achtet Schrade darauf, dass auch immer wieder neue Aspekte auf die Bühne kommen. „Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein, ich glaube, das kriegen wir stets gut hin“.

Künstler, die oft in großen, anonymen Hallen auftreten, lieben das familiäre Ambiente in der Wimsener Mühle, die mit rund 180 Besuchern und bei den meisten Veranstaltungen ausverkauft ist. Darunter auch der renommierteste deutsche Kabarettist Django Asül, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal hier gastiert. Er ist für den Förderkreis ein gutes Aushängeschild, kann auch Kontakt zu anderen Künstlern herstellen. „Man muss immer ein Näsle dafür haben, was noch machbar ist“, sagt Schrade.

Längst hat sich vom Kaiserstuhl bis zum Bodensee herumgesprochen, dass neben einer guten Organisation der Veranstaltungen durch die zahlreichen ehrenamtlich Engagierten vor allem die Darbietungen auf der Bühne beim Publikum ankommen. „Anfangs hatten wir auch klassische Konzerte im Programm. Aber sehr schnell war klar, dass diese Art Musik besser nach Zwiefalten in die Prälatur passt als in die Wimsener Mühle“, erzählt Hubertus-Jörg Riedlinger von den Anfangszeiten.

Dem Förderkreis ist es ein Anliegen, guter Kultur eine Plattform zu bieten und sie in das Komplettangebot von Tourismus und Gastronomie zwischen Hayingen und Zwiefalten einzubetten. Das funktioniert dank zahlreicher Sponsoren. In diesem Jahr werden sogar neun Veranstaltungen durchgeführt, eine mehr als üblich. „Wir haben kurzfristig noch ein Angebot hereinbekommen, da konnten wir einfach nicht absagen“, erklärt Schrade im Hinblick auf die Ben Waters Band, die am Samstag, 20. April als „Naturgewalt“ auftreten wird. Schon der Auftakt am Freitag, 12. April soll mit „The Heimatdamisch“ epochal werden. „Ich habe die Band rein zufällig im Bayerischen Rundfunk gehört und wusste: die will ich haben“. Die acht Musiker aus dem Alpenland spielen Rockklassiker und Chart-Hits im alpenländischen Sound und in ganz eigenem Stil. Für Wimsen laut Schrade „total ungewöhnlich“, aber genial mit musikalisch ausgetüftelten und witzigen Arrangements.

Eine gute Woche später dann also Ben Waters als einer der weltbesten Boogie-Pianisten, der schon mit vielen Weltstars aufgetreten ist. Zum dritten Mal gastiert er mit seiner Band in Wimsen, um mit seiner unfassbaren Energie, gepaart mit höchster musikalischer Virtuosität, für ein einzigartiges Erlebnis zu sorgen. „Keine Musik, sondern eine Naturgewalt, die man sich nicht entgehen lassen kann“, verspricht Didi Schrade. Am Samstag, 27. April gibt es mit „Fire of Soul“ zum ersten Mal überhaupt eine reine Soulband aus dem Elsass, die authentisch und virtuos unsterbliche Classic-Soul-Hits auf die Bühne bringt. Originalgetreu und auch für Tanzwillige. Seit 15 Jahren ist Schrade hinter den drei schwedischen Schwestern „Baskery“ her, nun endlich klappt es: Am Freitag, 7. Juni sorgen sie mit energiegeladenem High-Voltage-Rockabilly für Furore. Das traditionelle Sommerfest findet am Samstag, 27. Juli mit „ABBAmaniac“ statt. Die sechsköpfige Band zelebriert in stilechten Kostümen und einer enormen Hitdichte die Musik des schwedischen Originals und verspricht musikalische Qualität, die mit Glitzer, Glamour und einer großartigen Lightshow zum Besten gegeben wird. Bei schönem Wetter draußen, ansonsten in der Mühle. Mit Lisa Federle kommt am Samstag, 7. September Deutschlands bekannteste Notärztin nach Wimsen, um aus ihren beiden Büchern vorzulesen.

Gemeinsam mit Kabarettist Bernd Kohlhepp bringt sie die aus dem Leben gegriffenen Geschichten nachdenklich, aber auch unterhaltsam und vergnüglich auf die Bühne. Beatles Hit in A-Capella-Version: Die gibt es am Samstag, 21. September mit dem Vokalquartett „Les Brünettes“ in vielfältigen Klangfarben. Besucher dürfen sich auf eine Hommage voller Überraschungen freuen, mit swingendem Beat, herausragenden Stimmen und unbändiger Spielfreude. „Am Ende vorn“ - so heißt das neue Programm, mit dem Django Asül am Mittwoch, 2. Oktober in die Mühle kommt, bevor am Samstag, 26. Oktober die außergewöhnliche Coverband „Nogoodniks“ mit Welthits in eigenem und neuem Gewand dem Jahresprogramm abschließend die Krone aufsetzen wird. „Die Mischung in diesem altehrwürdigen Gebäude inmitten des einzigartigen Ensembles bei der Wimsener Mühle macht das Besondere aus“, weiß Robert Riehle, Vorsitzender des Fördervereins Wimsener Mühle, der sich vor über 25 Jahren zusammengefunden hat, um die Mühle im Besitz von Schloss Ehrenfels zu erhalten.

Tickets gibt es unter www.wimsen-kulturmuehle.de. Im Vorverkauf sind die Karten für 23 Euro zu haben, an der Abendkasse für 25 Euro. Mit Ausnahme der Veranstaltung mit Dr. Lisa Federle: Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro.