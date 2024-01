Ein Ausblick auf das Stück „No it hudla“

An Dreikönig haben sich zahlreiche Mitglieder, Freunde und Interessierte des Naturtheaters Hayingen getroffen, um das Theaterjahr 2023 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf den Theatersommer 2024 zu erhalten.

Die Freude über das Wiedersehen der Vereinsmitglieder war groß, denn schließlich lag die vergangene Theatersaison nun schon einige Zeit zurück. Der Vorstand des Kultur- und Theatervereins, Peter Edelburg, begrüßte alle Anwesenden im evangelischen Gemeindehaus und gab Auskunft über die kommende Spielzeit.

Die Regisseurin Edith Ehrhardt, die nun schon im zweiten Jahr für das Naturtheater Hayingen tätig ist, stellte ihr Konzept für das neue Stück „No it hudla“ vor. Frei nach der Gaunerkomödie „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni spielt das Stück im 18. Jahrhundert. Schauplatz ist das beschauliche Gasthaus Sonne im schönen Tiefental. Hier landet nicht nur der Flüchtige Florian von Gutzeit, ein junger Adliger, sondern auch seine Geliebte Beate von Brunnersbach, als Edelmann verkleidet und mit Diener Hubert im Gepäck. Diener Hubert nutzt die Gunst der Stunde, um mehr Geld zu verdienen und nimmt eine Stellung bei einem zweiten Herrn an. Die humorvolle Verwechslungskomödie nimmt ihren Lauf und ein immer größer werdendes Netz an Lügen und Wirrungen bringt den Diener ins Schwitzen. Aber: „No it hudla - in der Ruhe liegt die Kraft“ lautet da die Devise. Am Ende des Stücks löst sich alles in Wohlgefallen auf und die Liebenden finden zueinander. Nebenbei lösen die Kinder als pfiffige Nachwuchsdetektive einen Kriminalfall, der sich zeitgleich im Gasthaus Sonne abspielt, und stellen den Bösewicht. Das Stück, in schwäbischer Mundart geschrieben, ist unterhaltsam und ansprechend für die ganze Familie. Die Komponistin Julia Klompfass übernimmt zum ersten Mal die musikalische Leitung. Barbara Furmian entwirft erneut das Bühnenbild und Gisela Schleker ist für Kostüm und Ausstattung zuständig.

Kartenvorverkauf