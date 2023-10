Chor Hay-Fidelity lädt zum Jahreskonzert ein

Der Chor Hay-Fidelity gibt am Samstag, 28. Oktober, ein Konzert unter Leitung des Dirigenten Manfred Zmeck in der Digelfeldhalle in Hayingen. Beginn des sein Jahreskonzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Das Motto lautet die „wilden 60er“. Die Tanzgruppe „dancing diversity“ unter der Leitung von Gitte Wax wird sie an diesem Abend mit schmissigen Rhythmen verzaubern. Ein abwechslungsreiches, schwungvolles und unterhaltsames Programm wurde zusammengestellt. In der Pause können die Konzertbesucher sich am Fingerfood-Buffet nach Herzenslust bedienen, heißt es in der Pressemitteilung.Nach dem Konzert freut sich der Chor, wenn das Publikum noch verweilt und den Abend gemeinsam und gemütlich in geselliger Runde ausklingen lässt.