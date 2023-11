Hausflohmarkt „Unter den Linden“

Hausflohmarkt in der Bewohnergemeinschaft „Unter den Linden“ ‐ Im Oktober fand in der Mehrgenerationen-Wohnanlage ein erster Flohmarkt statt, der in Gemeinschaft von unseren Bewohnern, Eltern des Kinderhäusles und vielen Besuchern zum Stöbern einlud. Trotz des regnerischen Wetters, war der Flohmarkt sehr gut besucht. Für das leibliche Wohl gab es hausgemachte Dinnete und ein reiches Kuchenbuffet. Für alle Beteiligten war es ein gelungenes Fest und förderte das Gemeinwohl innerhalb der Bewohnergemeinschaft und schlug auch Brücken in unsere Nachbarschaft. Unser Resümee: Wir wiederholen den Flohmarkt 2024.

