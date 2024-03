Am 21.03.2024 fand die 41. Hauptversammlung des TC Baustetten im Vereinsheim statt. Ein besonderes Willkommen richtete Vorsitzender Lehmann an Ehrenmitglied Irmgard Göller sowie Gäste der befreundeten Nachbarvereine MV Harmonie und SV Baustetten sowie Peter Hertenberger als Vertreter der Gemeinde und Stadt.

Vorsitzender Werner Lehmann führte die Anwesenden mit Information zu den Highlights des Vorjahres durch den Abend. Dies waren im Besonderen die Wiederauflage der Bölkow-Turniers bei der TA DA Laupheim, zwei Aufstiegsmannschaften des TCB sowie Aktivitäten im Sponsoring. Er betonte, dass man in der neuen Saison einiges an Neuem umsetzen wolle. Besonders hervorzuheben war hier in einem eigenen Tagesordnungspunkt die bisherige und noch weiterführende Kooperation und der Austausch mit dem Tennisclub Laupheim (TCL). Hier in den Bereichen Jugendtraining, Spielbetrieb sowie bei den vom TCL organisierten LK-Turnieren. Derzeit sind auch vereinsübergreifende Aktionen innerhalb der Baustetter Sportlerfamilie in Planung.

Den Jahresabschluss stellte Schatzmeisterin Patricia Hagner-Pitterle vor. Die finanzielle Lage sei wieder auf einem passablen Niveau, auch dank Aktionen wie der Maultaschenaktion von Irmgard Göller mit Team. Außerdem konnte die Vorstandschaft mehrere Unternehmen als Gönner für die Beschaffung neuer Sichtschutzplanen gewinnen.

Sportwart Albrecht Huber berichtete aus dem Resort Sport über die Erfolge der Herren 65 Doppelmannschaft als Vize sowie den beiden Aufsteigern Herren und Herren 60. Letztere waren auch bei der Sportlerehrung der Stadt Laupheim letzten Oktober mit der Plakette in Silber ausgezeichnet worden. Wermutstropfen waren, trotz makelloser Bilanz, die Herren: sie blieben nach dem Restart in der Staffelliga ungeschlagen, konnten aber wegen Spielermangels für den Betrieb 2024 nicht mehr gemeldet werden. Erfreulicherweise bot sich für einige Spieler beim benachbarten TCL im Team der Herren 30 eine neue sportliche Heimat. Die Neuen wollen dort nun in der Runde 2024 auf Punktejagd gehen.

Peter Hertenberger fragte als offizieller Vertreter der Gemeinde um die Entlastung des Vorstands, die durch die Mitglieder einstimmig erfolgte. Er dankte dem Vorstand für die hervorragende Arbeit. Nächste Termine: Platzentwinterung am 5./6. April (mit Bitte um rege Beteiligung), Saisoneröffnung am 27. April und Bändelesturnier am 4. Mai.