Hauptversammlung der Riedlinger Basketballer

Zu Beginn des neuen Schuljahres und somit auch des Vereinsjahrs sieht die Satzung eine Jahreshauptversammlung vor, bei der die alte Vorstandschaft entlastet und eine neue gewählt wird. Fristgerecht war diese angekündigt worden und fand, einer alten Tradition gemäß, im Gasthaus Metro statt. Der erste Vorstand, Joachim Blersch, begrüßte alle Anwesenden und gab nach dem Totengedenken einen Rückblick auf das bunte Vereinsleben des Jahres 2022/23. Dieses Jahr war mit dem 50-jährigen Vereinsjubiläum ein Besonderes gewesen. Es wurde mit Jugendfreundschaftsspielen und einem gemütlichem Beisammensein der Ehemaligen begangen. Des weiteren war der BCG mit einem Dribbelparcours bei der Aktion „Riedlingen spielt“ vertreten, nahm am Sommerferienprogramm teil und bot den Mini-Marco-Mitmachtag für die jüngeren Kinder an. Basketball ist - seit Deutschland Weltmeister ist - noch attraktiver geworden, was an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die ins Training kommen, abzulesen ist. Ein Dank ging an die Trainer Moni Berger, Anja Devi und Joachim Blersch. Nach Kassenbericht und Entlastung des Vorstands ging es weiter zu den Neuwahlen. Die Vorstandschaft bleibt weitgehend gleich und so ist mit Joachim Blersch als erstem Vorstand, Wilhelm Kieninger als zweitem Vorstand, Christof Haufe als Kassier, Günter Bürger und Alexander Eromin als Kassenprüfer ein eingespieltes Team weiter in der Verantwortung. Einzig Laura Maria Blersch wurde durch ihren Bruder Johann Blersch als Schriftführer abgelöst. Derzeit hat der BCG eine U14 Jugendmannschaft in der Runde gemeldet. Mit guten Wünschen für das Vereinsjahr 2023/24 endete diese Sitzung.

