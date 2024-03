Hauptversammlung Altersabteilungen LK Biberach

Obmann Miller begrüßte Obmänner und Stellvertreter, Gäste und Ehrengäste. BM Halbherr OV Stark Verbandsvorsitzender Herbert Glutsch Ehrenvorsitzender Klaus Merz , alle Ehrenmitglieder, Ausschussmitglieder KFV. Ehrenvorsitzender L. Zweifel war krankheitshalber entschuldigt. Ebenso entschuldigt waren Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller Sparkassenpräsident Schneider, und alle MDL im Kreis Biberach.

Frau Birk sprach die Totenehrung, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Füramoos. Anton Miller machte einen detaillierten Jahresbericht. Höhepunkte waren der Ausflug nach Giengen zu Fa. Ziegler und Kutschenmuseum Hellental in Heidenheim, erstmals mit 2 Bussen der Fa. Diesch Bad Buchau.Bus 1 fuhr zu Ziegler zur Werksbesichtigung Bus 2 zum Kutschenmuseum. Nach dem Mittagessen in der Hofschenke zum schwarzen Beck wechselten die Busse zum 2. Ziel. Sowie die Betriebsbesichtigung bei Fa. Paul in Dürmentingen und das Herbstseminar der Kreisobmänner Land BW in Bad Buchau,

mit interessantem Programm. Danach folgte ein ausführlicher Kassenbericht. Florian Retsch bestätigte eine vorbildliche Kassenführung. H. Glutsch vollzog die einstimmige Entlastung von Vorstand und Kassier. BM Halbherr und KFV-Vorsitzender hielten die Grußworte. In diesem Jahr standen Wahlen an für Kreisobmann und Stellvertreter. Es gab 3 Bewerber

Obmann Anton Miller 1. Stellvertreter Willi Städele 2. Stellvertreter Georg Schönweiler. Es wurden 72 Stimmzettel verteilt. Die Stimmen verteilten sich wie folgt: 70 Stimmen Obmann Anton Miller

69 Stimmen 1. Stellv. Willi Städele 68 Stimmen 2. Stellv. Georg Schönweiler. Alle gewählten nahmen die Wahl an.

Stellvertreter Karl-Heinz Zäh hörte nach zehn Jahren auf und wurde mit Dankesworten von A. Miller verabschiedet. Für seine langjährige Dienstzeit wurde er von H.Glutsch zum Ehrenmitglied ernannt. Er bedankte sich bei allen für die kameradschaftliche Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger immer eine glückliche Hand zum Wohle der Altersabteilungen im Landkreis.

Für den Jahresausflug am 26.09.2024 gab es 2 Vorschläge Wasserwerk Sipplingen und dann entweder Feuerwehrmuseum Salem, oder Pfahlbauten Unteruhldingen. Es wurde einstimmig für Wasserwerk Sipplingen und FW-Museum Salem gestimmt.

Für dieses Jahr ist eine Führung bei Feinguss Blank in Riedlingen geplant, Zusage ja, noch kein Termin. Mit Vesper endete die Versammlung.