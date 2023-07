In Riedlingen gastiert der Zirkus, die Laichinger Alb steht im Zeichen des Rocks. Das und vieles mehr findet sich am kommenden Wochenende auf dem Veranstaltungsplan. Wir geben einen Überblick.

Harte Gitarrenklänge und Sommer-Party

Zum großen Rockkonzert werden am Wochenende in Laichingen Tausende Besucher auf dem Flugplatz erwartet. Noch bis Samstag, 29. Juli, spielen unter dem Motto "Rock dein Leben" 22 Bands auf dem Laichinger Flugplatz. Mit Bands wie "Der W", "Kärbholz", "Unantastbar" oder den "Krawallbrüdern" ist sowohl für Gitarrenklänge der härteren Gangart als auch für Sommer, Sonne und Party gesorgt. Am Freitag, 28. Juli, spielt außerdem der Sieger des Bandwettbewerbs, am Sonntag, 30. Juli, die Stadtkapelle Laichingen.

Abseits der Musik bietet das Rockkonzert den Besuchern die Möglichkeit, auf der Alb zu campen oder den actionreichen Funpark zu besuchen. An der Abendkasse bezahlen Besucher für ein Tagesticket 59,90 Euro, ein Ticket für alle drei Tage ist erhältlich für 104,90 Euro.

Avatar läuft in Laupheim

Die Carl-Laemmle-Stadt Laupheim steht am Wochenende passenderweise im Zeichen des Films. Zum Abschluss der Sommerkino-Woche im Laupheimer Schlosshof zeigt das Kulturhaus Schloss Großlaupheim in Zusammenarbeit mit dem Verein Kommunales Kino Laupheim am Freitag, 28. Juli, "Guardians of the Galaxy Vol 3" (FSK 12). Am Tag darauf flimmert Kino-Hit "Avatar 2: The Way of Water" (FSK 12) über die Leinwand, ehe am Sonntag, 30. Juli, der Familienfilm "Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte" (FSK 6) die Kinowoche unter freiem Himmel beschließt.

Karten für das Open–Air–Kino gibt es im Kulturhaus zu den allgemeinen Öffnungszeiten, unter www.kulturhaus–laupheim.de oder direkt an der Abendkasse. Die Tickets kosten 8 Euro. Beim Online–Kauf fallen zusätzlich Gebühren an.

Open Air in Altheim

Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, findet das Altheimer Open Air statt. In Altheim bei Riedlingen spielt am Freitag Mal Élevé als Headliner, ebenso wie Schlagzeuger Stixonspeed. In der anschließen Aftershowparty legt DJ Luke Miller auf. Am Samstag treten unter anderem "Ferdinand fka Left Boy", "Majan" und die Indie-Rock-Band "Schmutzki" auf. Als regionale Nachwuchsband steht "Malastaire" auf der Bühne. Auf der anschließenden Party spielt DJ T-Rex.

Kombitickets sind im Vorverkauf für 29 Euro auf der Website des Altheimer Open Air erhältlich. Tagestickets für Freitag kosten 14 Euro, Tagestickets für Samstag 24 Euro. Für den Campingplatz sind Tickets ebenfalls auf der Website erhältlich.

Der Zirkus ist in der Stadt

Empfohlene Artikel Das Zelt steht auf dem Festplatz Circus Renz gastiert in Riedlingen q Riedlingen

Auf seiner Deutschland-Tournee 2023 gastiert der Circus Rudolf Renz vom 27. bis zum 30. Juli erstmals in Riedlingen. Sowohl Artistik, Tierdarbietungen als auch Clowns sind auf dem Riedlinger Festplatz hinter den Markthallen garantiert.

Die Vorstellungen finden am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr statt. Die Preise liegen für Erwachsene zwischen 15 und 25 Euro, Kinder zahlen zwischen zwölf und 20 Euro. Die Vorstellung am Samstagabend kostet auf allen Plätzen zehn Euro. Am Freitag ist außerdem Familientag: Erwachsene zahlen hier Kinderpreise. Kartenreservierungen sind über Whatsapp möglich an die Nummer 015510 534401.

Sturm auf die Wilhelmsburg

Am Freitag, 28. Juli, ertönt um 19 Uhr der Startschuss für den Sturm auf die Wilhelmsburg in Ulm. Lokale, überregionale und internationale Künstler verwandeln die Festungsanlage auf dem Michelsberg für insgesamt drei Wochen in eine Spielwiese für Kunst und Kultur. Im Programm sind zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Kunstprojekte, ebenso wie Escape-Games, Yogastunden und sonntägliche Familienangebote.

Geöffnet hat die Burg künftig donnerstags zwischen 18 und 23 Uhr, freitags und samstags zwischen 18 und 24 Uhr sowie sonntags zwischen 14 und 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.