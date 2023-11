Halloween im Kindergarten Ochsenhausen

Schon etliche Tage vor den Herbstferien konnte man die Verwandlung des städtischen Kindergartens beobachten: Die Kinder und Erzieherinnen bastelten eifrig und von Tag zu Tag wurde die schaurig schöne Dekoration umfangreicher, bis der Kindergarten kaum wiederzuerkennen war. Am Freitagabend kurz vor 17 Uhr, als es draußen schon langsam anfing zu dämmern, sammelten sich dann viele kleine Geister, Fledermäuse, Hexen und Kürbisse vor dem Eingang. Auch die Eltern und das Team waren toll verkleidet ‐ manchmal wusste man kaum zu sagen, wer dahinter steckte. Dann ging es endlich los! Für die Kinder und ihre Eltern war viel geboten: Goldmünzen in der Gruselgrütze suchen, Hexenhüte fangen, Monsterdosen werfen, Gruselparcours im Turnraum, Gespensterfabrik und Gruselshooting. Wer sich nachdem Tanzen in der Halloweendisco stärken wollte, fand am schaurigen Gruselbuffet eine reichliche Auswahl an liebevoll verzierten Leckereien und bunten Hexengetränken. Für das Aufsagen eines Halloweenspruchs wurde man aus dem Bonbonkessel belohnt. Um 19 Uhr kehrte langsam Ruhe ein und alle gingen begeistert nach Hause. Herzlichen Dank für die liebevolle Vorbereitung und Begleitung an das Team des Kindergartens!

