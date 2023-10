Halbfinale U11 BW Meisterschaft Tennis

Constantin Szpakowski, Tennisspieler aus Achstetten, erreichte bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften U11 in Mannheim das Halbfinale. In einem starken 16er-Feld spielte sich Constantin als ungesetzter von Runde zu Runde. Durch Siege gegen Simon Batt (Eggingen) David Hopp (Wiesloch) wartete im Halbfinale der Topgesetzte und spätere Turniersieger Jaro Schnindler vom TC Gundelfingen. Constantin musste an diesem Tag die starke Leistung seines Gegners anerkennen und verlor in zwei Sätzen. Für den Zehnjährigen war es ein toller Erfolg und er sammelte neue und wichtige Tenniserfahung.

