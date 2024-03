Halbes Jahrhundert bei den Kleintierzüchtern

Karl Buck erhielt im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Z391 Bad Schussenried / Bad Buchau eine besondere Ehrung, die vor ihn nur wenige Mitglieder bekommen haben. Er bekam für seine 50-jährige Mitgliedschaft die Vereinsehrentafel in vom Vorsitzenden Peter Dangel überreicht.

Karl Buck ist 1974 in den Verein eingetreten und hat in dieser Zeit etliche Titel von Vereins-, Kreis- und Landesmeistern eingeheimst. In einem halben Jahrhundert werden einem auch einige Ehrungen zuteil, die da wären die Kreiverbands-Ehrennadeln in silber und Gold, die Landesverbandsnadel in silber und gold und die Landesverbands-Medaille. Bekannt war er für seine Holländer-Kaninchen, die er in den Farbenschlägen schwarz, blau, havanna und japaner-farbig gezüchtet hat. Nicht nur in der Ausübung seines Amtes als Geflügelzuchtwart, das er lange Jahre ausübte, sondern auch tatkräftig bei den zahlreichen Veranstaltungen des Vereins mithalf. Leider musste er krankheitsbeding seine Kaninchenzucht aufgeben.

Die Vorstandschaft hofft, dass Karl Buck dem Verein noch lange Jahre treu bleibt und bedankt sich für diese große Treue.