Hailtingen

Ha-No-Narren feiern tolle Dorffasnet

Hailtingen / Lesedauer: 3 min

Baustellenszene mit Thomas Rettich, Dominik Coehnen, Daniel Gaupp, Hubert Kesenheimer, Holger Herrmann. (Foto: Thomas Rettich )

Am Fasnetsonntag hat die „heimatlose Narrenbande“ in „Uhses Narrenhalle“ zum Ha-No-Ball eingeladen. Zum Start in ein kreatives Ballprogramm stiegen die Organisatoren Niklas Hugger, Alex Härle und Thomas Rettich, zusammen mit Clarissa Geisinger und Simone Rettich in ein schwerwiegende Thema: Wo können die Hailtinger Ha-No-Narren ihren Ball und Fasnet feiern.