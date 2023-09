Marcel Übelhör ist als Chefcoach des VfB Gutenzell zurückgetreten. Die Suche nach einem Nachfolger beim Club aus der Fußball–Kreisliga A I Riß, der nach drei Spieltagen mit sechs Punkten auf Tabellenplatz sechs steht, läuft.

So begründet Übelhör den Rücktritt

„Da gibt es mehrere Gründe. Die bleiben aber intern“, kommentiert Übelhör seinen Rücktritt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Diesen hat er dem Verein nach eigenen Angaben am vergangenen Sonntagabend nach der 0:7–Niederlage bei der SGM Ummendorf/Fischbach mitgeteilt. „Mit der Niederlage hat die Entscheidung nichts zu tun“, so Übelhör, der zur Saison 20/21 beim VfB übernommen hatte.

„Ich hatte aber den Eindruck, dass die Mannschaft auch einen neuen Impuls braucht. Ich wünsche dem Team weiter viel Erfolg und das es das 0:7 schnell vergessen macht, am besten gleich im Derby gegen die SGM Reinstetten/Hürbel.“

Pause ist angesagt

Es sei eine gute Zeit für ihn beim VfB gewesen, trotz des Abstiegs aus der Bezirksliga in der Vorsaison. „Der war aufgrund der vielen Verletzten in der Endphase der Spielzeit nicht zu verhindern“, sagt Übelhör. „Ich werde dem Verein auch erhalten bleiben und weiter in der AH spielen.“ Ansonsten werde er jetzt definitiv erst mal eine Pause machen nach 13 Jahren am Stück als Spielertrainer, Co–Trainer oder Chefcoach.

VfB überrascht Entscheidung

„Seine Entscheidung hat uns überrascht“, sagt Markus Miller, Abteilungsleiter und Torwarttrainer des VfB. „Wir hätten nach dem 0:7 am Sonntag schon Gespräche geführt — mit offenem Ausgang. Grundsätzlich hat Marcel aber eine sehr gute Arbeit gemacht und man sollte den Trainer nicht nur an einem solchen Ergebnis messen.“

Externer Nachfolger wird gesucht

Das Training in dieser Woche werden laut Miller nun Co–Spielertrainer Andreas Höhn und Florian Walker leiten. Walker werde das Team auch am Samstag im Derby gegen die SGM Reinstetten/Hürbel (Anstoß: 17 Uhr, in Gutenzell) betreuen.

„Die Suche nach einem neuen Trainer läuft parallel, die wird zu diesem Zeitpunkt auch nicht einfach“, so Miller. „Wir wollen aber schon schnellstmöglich einen neuen Chefcoach präsentieren. Wir streben jedenfalls keine interne Lösung an.“

Miller fordert Reaktion im Derby

Am Samstag muss die Mannschaft nach Ansicht des 53–Jährigen nun zunächst eine Reaktion zeigen. „So eine schlechte Leistung wie gegen Ummendorf/Fischbach darf nicht mehr passieren“, sagt Miller. „Ziel ist ganz klar ein Sieg, auch wenn es keine einfache Aufgabe wird. Die SGM ist ja sehr gut gestartet als Aufsteiger.“