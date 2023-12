Theatergruppe Gutenzell spielt „Currywurst und Kaviar“

In der Weihnachtszeit wird in Gutenzell wieder Theater gespielt: Unter der Regie von Jürgen Lendler präsentiert die Theatergruppe in diesem Jahr die Komödie „Currywurst und Kaviar“ von Beate Irmisch: Graf Leopold von Schippenstiel ist in finanzielle Nöte geraten. Nicht einmal das Geld für das Brennholz ist vorhanden, woran Graf Poldi nicht ganz unschuldig ist. Wettschulden und Alimente sorgen für eine leere Kasse, das Schloss der Adelsfamilie steht kurz vor dem Verkauf.

Zu welchen Verwicklungen Gräfin Eleonores rettende Idee „Biete Adelstitel gegen Geld“ führt, erfährt man bei den Aufführungen am 26., 29. und 30. Dezember sowie am 5. und 6. Januar, jeweils um 19.30 Uhr oder bei der Aufführung am 7. Januar um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gutenzell. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Platzgenaue Karten können im Internet unter www.theater-gutenzell.de reserviert werden.