Gutenzell

Optimale Ausbeute für SF Schwendi II

Gutenzell / Lesedauer: 1 min

Die SF Schwendi II haben in der Fußball-Kreisliga B II auch ihr zweites Nachholspiel gewonnen. (Foto: colourbox.com )

So lief das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B II Riß am Sonntag.