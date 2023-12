Krippenkonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag

Der Musikverein Gutenzell lädt am zweiten Weihnachtsfeiertag zu seinem Krippenkonzert in der ehemaligen Klosterkirche ein. Für die Musikanten ist es eine schöne Tradition, am zweiten Weihnachtsfeiertag und damit auch zum Abschluss eines ereignisreichen Vereinsjahres in der festlich geschmückten Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters zu musizieren.

Mit „Transeamus usque Bethlehem“ eröffnet das Blasorchester unter der Leitung von Joachim Wilhelm das Krippenkonzert. Anschließend kommen unter anderem „May the Road Rise“ von Markus Götz, Thomas Asangers „Nora - Licht des Nordens“ und „Fairytale of New York“ der englisch-irischen Band „The Pogues“ zur Aufführung. Natürlich werden auch wieder vertraute Weihnachtslieder in der ehemaligen Klosterkirche erklingen: So endet das Krippenkonzert mit dem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“.

Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei - eine Spende zugunsten der Gutenzeller Klosterkirche ist willkommen.