Hürbler Dorffasnet am Glompigen Donnerstag

Nach der Berichterstattung des SWR-Fernsehens über die letztjährige Fasnetsveranstaltung lässt es sich die Herrschaft des Hürbler Schlosses dieses Jahr nicht nehmen, für eine Fasnet der besonderen Art zu sorgen. „Nachdem König Egon II. zu Beginn der diesjährigen Dorffasnet in den Adlersaal schwebt, wird er seine Untertanen höchstselbst begrüßen und verlautbaren, was sich in Zukunft alles verändern wird.“, heißt es in der Ankündigung. Als erster realer Monarch von Hürbel habe er seine persönlichen Entertainer, früher Hofnarren genannt, damit beauftragt, das Fasnetsvolk mit einem dreistündigen Programm zu begeistern.

Egons Jet-Set-Freunde Carmen und Robert Geissen würden das Zehn-Punkte umfassende Fasnetprogramm eröffnen. Die Gäste sollen durch Tanz-, Musik- und Showeinlagen unterhalten werden, wobei unter anderem Einblicke in die von den Hürbler Rentnern unternommenen Telefonsex-Geschäfte sowie in die Frauensuche eines Hürbler Bauern gewährt werden. Das Show-Ballett der örtlichen Kicker, Narrensomen- und Bütt-Aufritte runden den Hofball ab. So heißt es in der Mitteilung. Für Stimmung im Adlersaal während und nach dem Programm sorge DJ Phil sowie der Spielmannszug und die Cheerleader aus Erolzheim.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen werde dringend angeraten, da keine Karten reserviert werden können. Ihren Ausklang findet die Hürbler Fasnet am Rußigen Freitag morgens ab 2.30 Uhr im Tennisheim.