Gutenzeller Fasnet geht am Rosenmontag in die zweite Runde

Gutenzell

Gutenzeller Fasnet geht am Rosenmontag in die zweite Runde

Gutenzell / Lesedauer: 1 min

Einen fulminanten Start in die „Goddazeller Fasnet 2024“ haben die Narren am Samstag, 3. Februar, beim ersten Fasnetsball in Gutenzell erlebt.