Ein Konzert mit Harfe und Saxofon im Schloss Hürbel

Jeder kennt die beiden Instrumente Harfe und Saxofon. Aber die wenigsten haben diese Kombination jemals gehört. Beim Konzert am Sonntag, 26. November, um 11 Uhr im Schloss Hürbel (Einlass ab 10.15 Uhr) haben die Zuhörer die Möglichkeit, diese beiden Exoten zu erleben. In einem der schönsten Barockschlösser präsentieren Christian Segmehl und Sophia Litzinger dieses klassische Konzert, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Christian Segmehl ist einer der erfolgreichsten Saxofonisten Deutschlands und stammt aus Schemmerhofen. Die junge Münchner Harfenistin Sophia Litzinger ist eine der führenden Künstlerinnen ihres Fachs und studiert aktuell an der Musikhochschule in München. Bis vor Kurzem war sie zudem Akademistin an der Bayerischen Staatsoper. Wegen des begrenzten Platzangebotes empfiehlt sich Kartenvorverkauf: per Mail an Foerderverein_schlosshuerbel@ yahoo.com.