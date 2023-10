VW-Fahrer rammt Zaun und flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gutenzell-Hürbel. Am Samstag gegen 19 Uhr war der Zaun in der Ochsenhauser Straße noch ganz. Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr stellte ein Zeuge dann fest, dass in der Nacht ein Unbekannter den Zaun beschädigt hatte. Die Beamten vom Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/4470, nahmen die Ermittlungen auf. Deren Erkenntnisse zufolge muss der unbekannte Fahrzeugführer von der Ochsenhauser Straße in die Dominikus-Zimmermann-Straße abgebogen sein. Dabei geriet er wohl zu weit nach links und stieß mit der linken Fahrzeugseite in den Zaun. Am Unfallort blieb laut Polizeibericht eine Radkappe vom Fahrzeug des Verursachers zurück. Die stammt von einem VW und ergeben erste Hinweise. Der Schaden am Zaun beträgt ungefähr 500 Euro.