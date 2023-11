Vielmalige Blutspender in Gutenzell-Hürbel geehrt

In der Sitzung des Gemeinderats von Gutenzell-Hürbel sind kürzlich die Blutspenderinnen und -spender aus Gutenzell und Hürbel geehrt worden. Dies teilt die Gemeinde mit. Bürgermeister Thomas Jerg betonte dabei die Wichtigkeit dieses Engagements und lobte die Anwesenden für ihren selbstlosen Einsatz. „Mit einer einzigen Vollblutspende kann bis zu drei Patienten geholfen werden. Denn nach der Blutspende wird dieses in die einzelnen Bestandteile rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma aufgeteilt“, erläuterte Jerg. Insgesamt acht Personen wurde im diesem Jahr eine Urkunde des DRK-Blutspendediensts sowie eine Ehrennadel je nach Anzahl der Spenden überreicht. Hervorzuheben sind hierbei die 125 Blutspenden von Herbert Ackermann aus Gutenzell. Er bekam die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. Außerdem gab es für alle Spenderinnen und Spender auch von der Gemeinde eine kleine Aufmerksamkeit.