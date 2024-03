Trotz Protest: Vertrag für Mobilfunkmast unter Dach und Fach

Ohne Gegenstimme hat der Gemeinderat Gutenzell-Hürbel am Montag einen Vertrag über den Bau eines Mobilfunkmasts befürwortet.

15 Jahre plus Verlängerung

Der Vertrag zwischen Gemeinde und der DFMG Deutsche Funkturm regelt, dass die Firma den künftigen Standort im Sondergebiet Stockäcker 15 Jahre nutzen und die Laufzeit dreimal um fünf Jahre verlängern darf. Danach verlängert sich der Mietvertrag um je zwei Jahre und kann beidseitig gekündigt werden. Ab Baubeginn erhält die Gemeinde monatlich 250 Euro Pacht, bis dahin 100 Euro. Wann gebaut wird, ist noch offen, sagt Bürgermeister Thomas Jerg auf SZ-Nachfrage. Erst müsse das Baugesuch den Rat passieren.

Bürger formulieren Bedenken

Über Bau und Standort des Mobilfunkmasts hatte es in Hürbel Diskussionen gegeben. Vergangenes Jahr wurden deshalb Unterschriften gesammelt und eine Veranstaltung organisiert. Wie Bürgermeister Thomas Jerg auf SZ-Nachfrage berichtet, haben am Montag Bürger in der Sitzung erneut ihre Sorgen in Zusammenhang mit dem Bau des Masts geäußert.

Extra-Passus im Vertrag

Der Vertrag enthält einen gesonderten Passus, in dem die DFMG zusichert, das nach „derzeitigem Erkenntnisstand in Wissenschaft und Technik von keiner Gesundheitsgefährdung durch die Funkübertragungsstelle ausgegangen werden kann.“ Sollten neue, für den Standort „rechtskräftig festgestellte“ Erkenntnisse ergeben, dass „trotzdem eine Gesundheitsgefährdung besteht“, werde die DFMG „alle erforderlichen Schritte ergreifen, um die Gefährdung auszuschließen“. Das schließe, wenn nötig, auch die Demontage ein.

Die Entscheidung des Rats zur Annahme des Vertrags war einstimmig, berichtet Thomas Jerg. In der Februarsitzung war zum zweiten Mal über den Standort zwischen Sportplatz und der Landesstraße 265 entschieden worden. Denn es hatte Zweifel gegeben, ob ein Ratsmitglied befangen sein könnte. Der zweite Beschluss fiel ebenfalls einstimmig für den Standort aus.