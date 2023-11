Gutenzell-Hürbel

Polizei sucht Zeugen zu Fest-Schlägerei

Gutenzell-Hürbel

Bei einem Fest in Gutenzell-Hürbel sollen mehrere Männer heftig auf einen 31-Jährigen eingeprügelt haben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Sonntag ereignet haben soll. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Am Dienstag erstattete ein Mann Anzeige. Er sei am Sonntag bei einer Veranstaltung in Gutenzell-Hürbel Opfer einer Gewalttat geworden sein.

Veröffentlicht: 29.11.2023