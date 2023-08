Vor vielen Bürgern, Ehrengästen, Freunden und Familie ist Thomas Jerg diese Woche offiziell ins Amt des Bürgermeisters eingeführt worden. In der Mehrzweckhalle war zu hören, was die Ehe mit dem Bürgermeisteramt zu tun hat und was Jerg selbst zu seinen neuen Aufgaben sagt.

Schwur auf Verfassung, Gesetze und Pflichten

Die Amtseinsetzung war Teil einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Dr. Joachim Fels, Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Gutenzell–Hürbel, eröffnete die Sitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt — der Verpflichtung Jergs zum Bürgermeister. Da Jerg bereits als Beamter den Amtseid abgelegt hatte, war keine weitere Vereidigung nötig.

Fels nahm ihm die Verpflichtung ab mit den Worten: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und dass ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ Jerg bestätigte die Verpflichtungsformel mit den Worten: „Ich gelobe“.

„Ein Glücksfall für die Gemeinde und die Region“

Alle Redner des Abends waren sich einig, dass die Gemeinde Gutenzell–Hürbel für die nächsten acht Jahre einen hervorragenden Bürgermeister gefunden hat. „Ein Glücksfall für die Gemeinde und die Region“ ist sich Josef Rief, CDU–Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, sicher.

Er bringt alles mit, was man braucht, damit es hier funktioniert. Landrat Mario Glaser

Landrat Mario Glaser betonte, dass „es in der Position des Bürgermeisters ungemein wichtig ist, Verlässlichkeit auszustrahlen und Fachlichkeit mitzubringen — all das ist bei Thomas Jerg der Fall. Er bringt alles mit, was man braucht, damit es hier funktioniert.“ Glaser appellierte an die Anwesenden, sorgsam mit dem Bürgermeister umzugehen und sich immer zusammenzutun, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

Ehestand, kein Wehestand

Thomas Dörflinger, CDU–Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Biberach, beglückwünscht Jerg zu seinem Wahlergebnis und der hohen Wahlbeteiligung von 54,5 Prozent. „Ein Bombenergebnis, darauf können Sie sich etwas einbilden. Das zeigt, dass die Bürger Ihnen das Amt fachlich und menschlich zutrauen.“ Er sieht Parallelen in den Theaterstücken, die regelmäßig in der Gemeinde aufgeführt werden, und dem Bürgermeisteramt: Jerg betritt nun für zunächst acht Jahre die Bühne Rathaus — mit neuer Rolle.

Ich bin mir sicher: Gutenzell–Hürbel und Thomas Jerg — das passt zusammen. Thomas Dörflinger, CDU–Landtagsabgeordneter

Die Theaterstücke behandeln häufig die Themen Ehe und Familie — nach seinem quasi Junggesellenabschied an dem Abend beginnt mit seinem offiziellen Arbeitsbeginn am 1. August die Ehe mit der Gemeinde. „Ich bin mir sicher: Gutenzell–Hürbel und Thomas Jerg — das passt zusammen. Und ich bin überzeugt, dass aus dem Ehestand kein Wehestand wird“, so Dörflinger. Er sieht große Veränderungen auf die Familie zukommen: „Bürgermeister zu sein bedeutet auch, dass man das ein oder andere Problem nicht an der Rathausgarderobe abhängen kann, sondern mit nach Hause nimmt. Das ist kein Zuckerschlecken. Da ist der Zusammenhalt in der Familie besonders wichtig.“ so Dörflinger.

Angelehnt an das Theaterstück „Mit Schlafsack und Kamillentee“, überreicht er Jerg ein Geschenk mit den Worten: „Kamillentee wird auch gerne zur Beruhigung in aufregenden Zeiten genommen. Ich schenke Ihnen diese Packung in der Hoffnung, dass Sie diese nie öffnen müssen — außer vielleicht als Fußbad.“

Einen ironischen Ausblick auf die Aufgaben und Erwartungen, die mit seinem neuen Amt verbunden seien, gab Bürgermeister Peter Diesch von Bad Buchau und Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden–Württemberg, mit Auszügen aus einer Rede zur Bürgermeistereinsetzung in Metzingen aus dem Jahr 1962 zum Besten: Als Bürgermeister sollte man ein Multitalent sein, um letztendlich doch immer zum Sündenbock für alles zu werden. Glücklicherweise kenne der neue Kollege ja sein zukünftiges Geschäft schon ganz genau, meinte er abschließend schmunzelnd.

Es braucht viele Köpfe, um die „Gemeinde–Rad zu drehen“

Zum Schluss fasste Jerg seine Beweggründe und Zukunftspläne nochmals kurz zusammen. „Eins möchte ich nochmals herausstellen: Mir liegt diese Gemeinde besonders am Herzen. Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich heimisch. Das war sicherlich der Hauptgrund, hier etwas zurückzugeben“, betonte Jerg. Teamarbeit gehöre für ihn selbstverständlich zu solch einem Amt dazu.

„Um das symbolische Gemeinde–Rad zu drehen, bedarf es schlichtweg vieler Köpfe. Gemeinderat, Verwaltung, Kirchen, Vereine, aber auch sonstige Bürger, die sich jederzeit mit guten Ideen und Vorschlägen einbringen dürfen und auch sollen. Ich möchte ein offenes Rathaus in Gutenzell und Hürbel, in dem jeder seine Anliegen Vorbringen kann“, erklärte Jerg. Der langanhaltende, tosende Applaus am Ende seiner Ansprache schien die Einschätzung der Redner zu bestätigen, dass sich die Bürger auf die kommenden acht Jahre mit ihrem Bürgermeister freuen und hinter ihm stehen.