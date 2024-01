Der Weiler Dissenhausen bereitet sich auf den dritten, für den Ort ganz charakteristischen, „Rosenmontagsomzug am Fasnetssonntag“ vor. Anlass ist das 35-jährige Bestehen des Fasnetsclubs „Dore-Bohle“ aus Gutenzell.

Dissenhausen, zwischen Gutenzell und Hürbel gelegen, hat etwa 40 Bewohner. Zweimal bereits - 2014 und 2019 - platzte der Ort fast aus den Nähten, als der Fasnetsclub „Dore-Bohle“ ihr 25- und 30-jähriges Bestehen feierte.

Geschätzt 2.000 Menschen kamen aus den umliegenden Gemeinden nach Dissenhausen, etwa fünfzigmal so viele als vor Ort ansässig.

„Welcher Veranstalter schafft das schon“, sagt Jürgen Lendler, Mitorganisator und Mitglied bei „Dore-Bohle“, und fügt hinzu „Wenn wir das auf Köln übertragen: das schaffen nicht mal die.“

Nun soll am Fasnetssonntag, 11. Februar, der 3. „Rosenmontagsomzug“ mindestens genauso lustig und groß wie bei den vergangenen beiden Male werden.

Etwa 2000 Menschen kamen die vergangenen beiden Male für den "Rosenmontagsomzug am Fasnetssonntag" in Dissenhausen zusammen. (Foto: Archiv )

Start des Spektakels wird um 13.59 Uhr sein. Ein origineller und abwechslungsreicher Gaudiwurm mit vielen Gruppen, Wagen und Musikkapellen wird sich durch den kleinen Weiler schlängeln.

Gestemmt wird die komplette Organisation von etwa 35 bis 40 Freiwilligen, die sowohl für Spaß als auch für Sicherheit und Ordnung sorgen.

Dorf platzt aus allen Nähten

„Dissenhausen besteht ja eigentlich nur aus ein paar Höfen mit geschätzt 30 bis 50 Einwohnern, aber für diesen besonderen Anlass kommen zahlreiche Menschen aus den umliegenden Gemeinden, um mit uns zu feiern“, sagt Jürgen Lendler.

Für ihn ist der Umzug in Dissenhausen nicht vergleichbar mit den Umzügen in den umliegenden Gemeinden, auch und gerade deshalb, weil Dore-Bohle keine Narrenzunft ist.

„Bei einem klassischen Umzug wie in Erolzheim, Ellwangen oder auch Tannheim laufen eigentlich immer die gleichen Maskengruppen mit, bei uns laufen keine Zünfte. Für die Dissenhauser sei die Fasnet etwas völlig anderes, ‚bunter und vielfältiger‘“, so Lendler.

Ein spezielles Motto hat der Rosenmontagsumzug in Dissenhausen nicht, aber an Themen fehle es keineswegs. „Die teilnehmenden Gruppen gestalten ihre Wagen ganz nach ihren Ideen und sprechen oft auf humorvolle Weise die ihnen wichtigen Themen an“, erklärt Jürgen Lendler.

Mottowagen schlendern durch den Weiler

Schön sei in diesem Bezug auch, dass man eigentlich als Organisatoren nur die Anzahl der teilnehmenden Wagen registriere und am Tag des Umzugs erst sehe, wie die Gruppen verkleidet sind und welche Themen sie mit ihren gestalteten Wagen ansprechen.

„Es ist echt schade, dass man auf vielen Umzügen nur noch Maskengruppen sieht und keine speziell für den Anlass gestalteten Wagen. Natürlich ist es viel Arbeit, aber die Mühe lohnt sich in jedem Fall“, so Lendler.

In den vergangenen Jahren seien über 40 Gruppen mitgelaufen, auch in diesem Jahr erwartet er wieder einen starken Zuspruch. „Jeder, der Lust hat, unser Jubiläum mit uns zu feiern, kann einfach vorbeikommen.“

Für Fußgruppen sei eine Anmeldung nicht notwendig, aber Gruppen, die einen Wagen mitführen wollen, müssten sich aus organisatorischen Gründen anmelden, so Jürgen Lendler.

Mit dem „Omzug“ ist es aber noch nicht zu Ende, gleich im Anschluss steigt eine große „Bohle-Party“ in der Maschinenhalle von Franz Keller, dem „Festplatzbesitzerminister“, so wie ihn die Mitglieder im Club nennen. „Bei uns im Fasnetclub hat jeder ein Ministeramt“, erklärt Lendler.

Einnahmen werden an örtliche Vereine gespendet

Ein Eintritt wird nicht erhoben. Spenden, die während dem Umzug gesammelt werden, sollen wohltätigen Zwecken zugutekommen. „Wir müssen nichts verdienen, denn wir sind kein Verein, der Ausgaben hat. Alles, was wir einnehmen, wird gespendet.“

Vor fünf Jahren spendeten die „Dore-Bohle“ 3.000 Euro an die Jugendabteilungen der örtlichen Vereine in Gutenzell und an die Notfallseelsorge im Kreis Biberach. Auch in diesem Jahr sollen mit dem Gewinn Projekte der örtlichen Vereine unterstützt werden.

Die Dore-Bohle wurden vor 35 Jahren aus einer Fasnetslaune heraus gegründet. Damals wie heute gehört der Frühschoppen am Fasnetssonntag in Gutenzell nach der Messe und dem anschließenden „Blättle raschreia“ am Tor in der Ortsmitte zum festen Bestandteil der Gutenzeller.