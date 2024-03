Auf dem zweitgrößten Solarpark des Landkreises Biberach ist es zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Solarmodule von der Baustelle nahe Gutenzell-Hürbel entwendet, die zur Montage auf der Freifläche bereitgelegt waren.

Wem die Solarmodule gehören, wie hoch der Schaden ist und wofür die Module nicht verwendet werden können.

Zwei Solarparks entstehen in der Gemeinde Gutenzell-Hürbel: 40 Hektar groß ist die Fläche der Betreiber-Gesellschaft BWZ Solar und etwa 15,4 Hektar misst die Fläche der EnBW.

Video: David Weinert Video: David Weinert

Auf Nachfrage bei den Investoren lässt sich feststellen, wem die gestohlenen Module gehören. „Wir sind derzeit noch in der Genehmigungsphase, das heißt, noch stehen keine Module auf der Freifläche“, so Martin Bayer, Investor der BWZ Solar.

Ein Konzernpressesprecher des Bereichs Erneuerbare Energien bei EnBW bestätigt indes, dass die Solarmodule vom Solarpark der EnBW entwendet wurden.

Keine Hinweise zur Tat

„Das Fehlen von insgesamt 67 Modulen wurde vom durch die EnBW für den Bau beauftragten Generalunternehmer HEC Solar festgestellt. Da sich die Module in seinem Verantwortungsbereich befanden, hat er die entsprechende Anzeige bei der Polizei gestellt.“

Wie bei anderen Baustellen kommt es leider auch bei Solarparks vereinzelt zu Diebstählen. Pressesprecher der EnBW

Wie es zu diesem Diebstahl kam, ist bislang nicht bekannt. Auch der Sprecher kann keine Details bezüglich der Tat nennen.

„Bei einer Überprüfung des Bestands im Zuge der Finalisierung der Abschlussdokumentation sowie der Abrechnung der defekten Module mit dem Generalunternehmer wurde die Zahl der Module geprüft.“ Hierbei habe man festgestellt, dass die Anzahl an zusätzlich bestellten Ersatzmodulen nicht mit dem Bestand vor Ort übereinstimmt.

Das heißt, weder die EnBW noch der Generalunternehmer wissen, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise die 25 bis 30 Kilogramm schweren Solarmodule (pro Stück) entwendet wurden.

Laut jüngsten Erkenntnissen der Polizei kann die Tatzeit sogar nach vorne gezogen werden. „Zuletzt habe man die Module am 19. Dezember gesehen. Also gehen wir davon aus, dass diese irgendwann zwischen dem 19. Dezember und dem 6. Februar entwendet wurden“, so ein Polizeisprecher.

Insbesondere mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können wir keine Spekulationen vornehmen. Pressesprecher der EnBW

Der Schaden beläuft sich auf eine obere vierstellige bis untere fünfstellige Summe, teilt die EnBW mit und fügt hinzu, dass dieser Vorfall kein Einzelfall ist. „Wie bei anderen Baustellen kommt es leider auch bei Solarparks vereinzelt zu Diebstählen.“

Module sind speziell konzipiert

Bei den PV-Modulen handele es sich um sogenannte bifaziale Module des Herstellers „JA Solar“, „das heißt, sie können auf der Vorder- und Rückseite Strom erzeugen.“

Diese Module werden speziell für den Einsatz auf Freiflächen-PV-Anlagen konzipiert und sind nicht für die Verwendung auf Dächern vorgesehen, da sie unter anderem auch um einiges größer sind als Solarmodule für Dächer.

Auf die Frage, ob sie eine Vermutung haben, weshalb man Solarmodule entwendet, will der Pressesprecher der EnBW nicht konkret antworten: „Insbesondere mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können wir keine Spekulationen vornehmen.“

Laut Polizeiangaben war das Gelände, auf dem die Solarmodule bereitgelegt waren, nicht umzäunt, sodass „die Diebe leichtes Spiel gehabt haben.“

Auf Nachfrage erklärt der Sprecher der EnBW, dass je nach Art der Baustelle und des Standorts unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, er diese aber aus Sicherheitsgründen nicht näher erläutern kann.

Insgesamt werden bei Fertigstellung am EnBW-Solarpark Gutenzell-Hürbel 22.776 Module mit einer installierten Leistung von insgesamt 12,1 MW verbaut sein. Damit kann der Solarpark rechnerisch rund 4.800 Haushalte mit Strom versorgen.