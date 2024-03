Auffahrunfall bei Gutenzell-Hürbel

Mutmaßlich eine Unaufmerksamkheit hat am Donnerstag bei Gutenzell-Hürbel zu einem Auffahrunfall geführt. Wie die Polize mitteilt, fuhr gegen 7.45 Uhr ein 26-Jähriger mit einem Opel in der Schönebürger Straße im Ortsteil Hürbel. Auf Höhe der L 265 fuhr eine 46-Jährige vor ihm in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem Renault unterwegs und bremste an der Einmündung. Das bemerkte wohl der 26-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Renault. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 2000 Euro.