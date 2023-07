AOK verleiht Kofrányi–Preis an Abiturientin aus Gutenzell

Elisa Zinser aus Gutenzell hat den Ernst–Kofrányi–Preis erhalten. Laut Mitteilung der AOK Ulm–Biberach wurde sie für die beste Jahrgangsleistung im Fach Ernährungslehre mit Chemie am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Matthias–Erzberger–Schule in Biberach ausgezeichnet. Der Kofrányi–Preis wird jährlich vom Regierungspräsidium Tübingen und der AOK Baden–Württemberg übergeben.

Susanna Kraus–Janik, Gesundheitsexpertin bei der AOK Ulm–Biberach, beglückwünschte die Schülerin zu ihrer hervorragenden Leistung. Zinser freute sich sehr über die Auszeichnung, die neben einer Urkunde auch mit einem Büchergutschein im Wert von 125 Euro dotiert ist. „Ich erinnere mich gerne an meine Schulzeit an der Matthias–Erzberger–Schule und auch an meine Zeit an der Realschule in Ochsenhausen. Dort konnte ich immer meine Freunde treffen. Das wird mir künftig sicher fehlen“, sagte die 19–Jährige bei der Preisverleihung im AOK–Gesundheitszentrum in Biberach.

Nach dem Abitur mit der Traumnote 1,2 beginnt Elisa Zinser im September zunächst eine Ausbildung zur Chemielaborantin bei Boehringer Ingelheim. Danach möchte sie noch studieren. In ihrer Freizeit spielt sie unter anderem Saxofon im Musikverein Gutenzell und ist aktives Mitglied im Sportverein VfB Gutenzell im Bereich Zumba.

Der von der AOK gestiftete Preis ist nach Ernst Kofrányi (1908 bis 1989) benannt. Im Zentrum seiner Arbeit als Chemiker standen ernährungswissenschaftliche Problemstellungen.