Die Dorfgemeinschaft Hürbel veranstaltet auch in diesem Jahr ihr traditionelles Dorffest. Der Termin wurde auf Sonntag, 24. September, festgelegt. Erneut wird laut Vorschau ein Floh– und Handwerkermarkt angeboten. Anmeldungen für die Teilnahme an beiden Märkte können per Mail an [email protected] gesendet werden.