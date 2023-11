Gute Leistung reicht in Kreisliga nicht aus

In der dritten Runde der Kreisliga ging es am Sonntag für die Schachabteilung TG Biberach III nach Ehingen. Da die Biber einen kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfall zu verzeichnen hatten, blieb das Spitzenbrett unbesetzt und die TG III lag bei der TSG Ehingen direkt zurück. Die Biber machten sich allerdings schnell daran, den Nachteil auszugleichen. Routinier Herbert Körner verschaffte sich im Mittelspiel gekonnt Bauernvorteile und verwertete diese mit Dame gegen zwei Türme an Brett 8 in einen sicheren Punkt. Zudem stand Scott Hobson am siebten Brett zeitweise vorteilhaft. Als sein Vorteil doch verpuffte, einigte er sich im Endspiel auf ein Sicherheitsremis. Parallel dazu kippte nun allerdings die Partie von Benedikt Pfeifer. Nach solider Eröffnung an Brett 4 verlor er erst einen Bauern und wurde schließlich von einem Mattangriff tödlich überrascht.

Den erneuten Ausgleich schaffte Jürgen Dollinger nach einem harten Kampf am dritten Brett. In einem Leichtfigurenendspiel nutzte der Biber schlußendlich leichte Schwächen in der gegnerischen Bauernstellung gekonnt aus, um durchzubrechen und einen Bauern zum Sieg laufen zu lassen. Derweil hatte sich Jonathan Engert mit seinem Gegenüber eine heftige taktische Schlacht um das Zentrum geliefert, die jedoch keinen Sieger fand. In beidseitiger hochgradiger Zeitnot einigten sich die beiden Kontrahenten an Brett 5 daher doch friedlich. Durchweg friedlicher verlief die Partie von Xaver Dworschak, der nach ausgeglichenem Verlauf am sechsten Brett ein weiteres Remis beisteuerte.

Beim Stand von 3,5:3,5 lastete somit der ganze Druck auf Andreas Wegener an Brett 2. Nach anfangs ausgeglichenem Spielverlauf hatte Wegener einen Bauern verloren und versuchte fintenreich, den Nachteil zu kompensieren. Trotz zähen Widerstands übernahm sein Gegner aber immer mehr die Initiative und trug am Ende den Punkt zum Mannschaftserfolg davon. Die TG III mußte sich daher mit 3,5:4,5 geschlagen geben, war aber mit ihrer gezeigten Leistung ‐ durchaus zu Recht ‐ zufrieden.