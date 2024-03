Gut besuchte Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbandes im voll besetzten Kath. Gemeindehaus Laupertshausen konnte Vorsitzender Robert Schafitel unter den Gästen BM Marc Hoffmann und OV Herbert Hasel begrüßen. Zunächst gedachte man den zehn im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern.

Im Geschäftsbericht blickte der Vorsitzende auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Grillfest und Adventsfeier mit 75 Jahre Ortsverband waren gut besucht. Gratulationen zu runden Geburtstagen, Informationen über relevante Sozialbeiträge in den Medien rundeten die Tätigkeiten ab. Wichtigste Aufgabe ist die Betreuung der Mitglieder. Dies ist mit 785 Beratungen in den letzten zehn Jahren gelungen, in vielen Fällen konnte geholfen werden. Der Bedarf wird von Jahr zu Jahr größer, auch ein Hinweis auf das soziale Klima im Land. Robert Schafitel dankte allen Mitgliedern im Vorstand für die gute Zusammenarbeit, in sechs Vorstandssitzungen wurde die Arbeit vorbereitet, die Zahl der Mitglieder stieg auf 336.

Kassier Alois Wohnhaas meldet für das Rechnungsjahr einen Abmangel, insgesamt aber positive Zahlen, was von den Revisoren Gisela und Otto Mangold bestätigt wurde.

BM Hoffmann blickte in seiner politischen Umschau auf die Herausforderungen im Großen und im Kleinen. Er lobte den VdK als wichtigen Bestandteil der Gemeinde, besonders die Sozialkompetenz, die durch die Beratungen ausgeübt wurde. Die fachliche Kompetenz des Vorsitzenden sei ein Glücksfall und er freue sich, dass dieser nach längerer schwerer Krankheit wieder aktiv sein kann.

Marc Hoffmann und Herbert Hasel nahmen die Ehrungen vor: für 10 Jahre im VdK erhielten Klaus Benke, Jens-Uwe Booch, Reiner Hecht, Anna Jehle, Alois Leitte, Petra Maier, Kuno Moll, Franz Pfänder, Jochen Ruf, Gaby Ruß, Anja Schafitel, Marikka Schultheiß, Gerlinde Sigli und Karin Steiger-Steiner das silberne Treueabzeichen, für 25 Jahre wurden Manfred Bischoff, Dieter Braig und Wolfgang Kasper mit dem goldenen Treueabzeichen geehrt.

Das Jahresprogramm 2024 sieht den Grillnachmittag im Juni, einen Tagesausflug im September und die Adventsfeier Ende November vor. Ulrike Feldt zeigte in ihrer Power Point Präsentation die 75 Jahre des Ortsverbandes auf bevor die Versammlung mit einem Vesper endete.