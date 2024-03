Guggamusik „Donaufetzer“ absolvieren Zugspitzmarathon

Die Guggamusik Donaufetzer war am Samstag auf Einladung des Direktors des Zugspitz Resort Hotels in Ehrwald/Tirol und spielte einen mehrstündigen Auftrittsmarathon auf der Zugspitze.

In den frühen Morgenstunden startete die Gruppe mit dem Bus bei Ihrem Musikalischen Leiter Alfons Fischer in Unlingen in Richtung Ehrwald/Tirol Zugspitzareal.

Dort angekommen stand schon der erste Auftritt auf der „Gamsalm“ an. Da die Musikanten angekündigt waren, waren die Plätze auf der Terrasse bereits restlos belegt und so konnten die Spieler bei herrlichem Sonnenschein Ihren ersten Auftritt absolvieren. Es dauerte nicht lange und die Stimmung bei den Gästen war tosend.

Als nächstes Stand ein Auftritt beim „Tiroler Haus“ an. Nach kurzer Gondelfahrt erreichten die Musikanten die Gaststätte und wurden abermals von Zahlreichem Publikum erwartet. Ohne zu zögern wurde auch dort ein Auftritt der Extraklasse dargeboten, welcher von den anwesenden Zuhörern mit nicht endenden Zugabe rufen honoriert wurde. Aber lange Zeit zum verschnaufen blieb nicht.

Es ging wieder Talabwärts wo die „Brent Alm“ als nächster Auftrittsort auf dem Plan stand. Zum klassischen Apre` Ski lieferte die Guggamusik die dafür passenden Musikstücke, wo Jung und Alt schunkelten und mitsingen konnten.

Das Große Finale bildete der letzte Auftritt im „Zugspitz Resort Hotel.“ Der Direktor empfing die Gruppe mit Freude und dann bekamen die anwesenden Gäste den an diesem Tag letzten Auftritt zu hören.

Im Anschluss, nun am Ziel dieses Quasi Spielerischen Marathons angekommen konnten die Spieler sich jetzt ihr wohlverdientes Getränk an der Bar gönnen bevor die Gruppe sich danach wieder auf den Heimweg machte.

Aber es wird wohl nicht das letzte mal gewesen sein, denn wie heißt es so schön. Der Berg Ruft.