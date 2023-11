Gruppe „Treffpunkt 60 plus“

Beim Treffen am 7. November stand zunächst die Verabschiedung und der Dank an Elisabeth Schwab im Vordergrund. Frau Schwab war seit dem 13. Januar 2009 bei der „Älteren Generation“ als 2. Vorsitzende tätig (14 Jahre). Pfarrer Reutlinger würdigte in seiner Laudatio ganz besonders ihr hervorragendes Engagement, ihre guten Beziehungen innerhalb der Gemeinde und ihre freundliche und umgängliche Art.

Zum Dank erhielt Frau Schwab für ihr jahrelanges, ehrenamtliches Engagement einen Gutschein und einen Rosenstrauß, überreicht von Pfarrer Reutlinger. Passend zum Anlass stimmten dann noch alle in das Elisabethenlied ein „Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht“.

Nach einer kurzen Pause und einer Stärkung übernahm Herr Szczuka das Wort und präsentierte eine virtuelle Reise durch die USA und Washingten, D.C. Herr Szczuka hat in seinem Bildvortrag über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten interessant und kurzweilig berichtet. So bekamen die Besucher reale Einblicke in die Arbeits- und Lebensgewohnheiten der US-Amerikaner. Außerdem waren auch viele monumentale Sehenswürdigkeiten bildlich zu bestaunen. Im Anschluss beantwortete Herr Szczuka noch Fragen, die dem einen oder anderen am Herzen lagen.

Am Ende eines gelungenen Nachmittages bedankte sich Frau Appel bei allen Beteiligten und wünschte den Besuchern einen guten Nachhauseweg.

Beim nächsten Treffen am Dienstag, den 5. Dezember um 14.30 Uhr, werden Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht auf einen Besuch vorbeikommen.