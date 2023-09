Nach längerer Sommerpause startete die neue Gruppe „Treffpunkt 60 plus“. Den Auftakt machte Pater Antony mit einem interessanten Bildvortrag. Er lebt im Kloster Karunya Nivas Ashram, dies gehört zur Missionskongregation vom Hl. Sakrament (MCBS), Diözese Mananthavady/Kerala.

Pater Antony war für ein paar Wochen in Deutschland und übernahm in dieser Zeit die Urlaubsvertretung in der SE Biberach Umland. Viele kennen ihn noch aus der Zeit, als er bei uns in den Kirchengemeinden tätig war. Derzeit ist er in seiner indischen Heimat für das oben genannte Kloster zuständig, das von drei weiteren Patres bewohnt wird. Innerhalb dieser Klosteranlage gibt es mehrere Unterrichtsräume in denen sozial schwache Jugendliche am Computer ausgebildet werden. Durch die Weiterbildung haben sie wesentlich bessere Chancen einen Arbeitsplatz zu finden. Doch die in die Jahre gekommen Räumlichkeiten sind renovierungsbedürftig und müssen nach und nach saniert werden. Trotz Umbaumaßnahmen laufen die Unterrichtseinheiten für circa 30 Schüler weitestgehend uneingeschränkt weiter.

Zu Beginn des Jahres 2024 gibt es eine weitere Einrichtung, die zunächst für circa fünf sozial schwache und behinderte Menschen geplant ist. Diese Gruppe wird Tee von den hauseigenen Teeplantagen abfüllen und verpacken, sodass der Tee gewinnbringend vermarktet werden kann.

Außerdem gehören zum Kloster noch 2 ha Ackerland, das von den Patres und weiteren Mitarbeitern bewirtschaftet wird. Angebaut werden Tee- und Kaffeepflanzen, verschiedene Bananenarten sowie schwarzer Pfeffer und Kokospalmen.

Am Ende der sehr interessanten Veranstaltung konnten Frau Appel und Frau Steyer-Hutzel vom Team „Treffpunkt 60 plus“ Pater Antony einen Spendenbetrag in Höhe von 380,00 Euro überreichen. Davon kommt ein Teil den Schülern zugute sowie bedürftigen Menschen, wie zum Beispiel Kranke und Behinderte, Familien mit Töchtern im heiratsfähigen Alter und Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben.

Pater Antony freute sich über die vielen Besucher und bedankte sich für die Aufmerksamkeit sowie die großzügige Spende, die er sinnvoll und segenbringend in seiner Heimatgemeinde einsetzen wird.

Nächstes Treffen der Gruppe „Treffpunkt 60 plus“ ist am Dienstag, 10. Oktober, um 14.30 Uhr, im Pfarrhaus in Mittelbiberach. Thema: Unterhaltung mit Musik und Gesang (Gemeinsames Singen)