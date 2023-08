Auch dieses Jahr bot die DAV Sektion Biberach wieder einen Grundkurs Bergtouren an.

Dieser Kurs richtet sich speziell an Mitglieder und auch zukünftige Alpenvereinsmitglieder, die wenig oder keine Kenntnisse im anspruchsvollerem, alpinen Gelände besitzen.

Inhalt des Grundkurses sind elementaren Grundtechniken und Verhaltensweisen zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Planung und Durchführung von Bergtouren.

Wie schon in den vergangenen Jahren ging es in die Silvretta auf die Saarbrücker Hütte. Das abwechslungsreiche Gelände dort, bietet alles was der Kurs benötigt: vom einfachen Weg, über steile Altschneefelder, bis zur Felswand.

Die theoretischen Inhalte wie Tourenplanung, Gehtechnik, Wetter– und Kartenkunde sowie Verhalten im Notfall wurden bei den Touren dann in die Praxis umgesetzt.

Das urige Ambiente der Saarbrücker Hütte, welche am Fuße der beeindruckenden, teilweise vergletscherten Litzner–Seehorngruppe auf 2538m liegt, begeisterte die Teilnehmer des Grundkurses. Das Wetter war deutlich besser als angekündigt, so dass zwar immer wieder ein lehrplanmäßiger Blick zum Himmel unvermeidbar war, der große Regen zur Freude aller aber ausblieb.

Die Steinbock Gruppe, welche am Sonntagvormittag dann auch noch ganz entspannt ihr Kletterkönnen vorführte, war für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kurses ein weiterer unvergesslicher Eindruck aus dem Vorarlberger Teil der Silvretta.