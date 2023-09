Naturguides führen auf den Weg der Vielfalt

Der Nabu lädt zu einer Führung in Grüningen entlang des neuen Biodiversitätspfads „Weg der Vielfalt“ ein. Die Führung soll den einzigartigen Lebensraum in und um Grüningen erfahrbar machen. Treffpunkt ist am Samstag, 16. September, um 14 Uhr in Grüningen am Parkplatz bei der Auffahrt zum Österberg. Die Führung dauert rund drei Stunden und kostet 7,50 Euro pro Teilnehmer. Die Anmeldung muss spätestens bis zum 14. September per Mail unter [email protected] erfolgt sein.