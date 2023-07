Fahrrad–Wallfahrt der katholischen Kirchengemeinde

Die Katholische Kirchengemeinde St. Blasius aus Grüningen lädt ein zu einer Fahrrad–Wallfahrt am Dienstag, 25. Juli. Abfahrt ist um 13 Uhr bei der Kirche Daugendorf. Folgende Stationen werden dabei angefahren: Feldkreuz der Familie Ott Bechingen unterhalb der B 312, Rastplatz bei der „Steuer–Eiche“, St.-Annakapelle in Attenhöfen, St.-Stephanus–Kapelle in Baach. Dort gibt es eine Fahrradsegnung durch Pfarrer Mayanja und anschließend die gemütliche Einkehr bei Kaffee und Kuchen in der Radlerherberge in Baach. Die abschließenden Stationen sind: Beim Feldkreuz oberhalb Zwiefaltendorf und die St.-Galluskirche Zell, in der es auch den Abschluss–Segen gibt. Die geplante Rückkehr in Daugendorf ist um 17.30 Uhr. Bei sehr schlechtem Wetter ist der Treffpunkt um 13 Uhr bei den Pfarrkirche, um Fahrgemeinschaften mit den Autos zu bilden. In diesem Fall wäre die erste Station in Attenhöfen. Mehr Informationen: Pfarramt Daugendorf, Telefon 07371/2249, Mail [email protected]