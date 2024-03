Einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr

- Elf Brandeinsätze, in neun Fällen ausgelöst durch Brandmeldeanlagen, und vier technische Hilfeleistungen absolvierte die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen im Jahr 2023. Insgesamt hat das 22-köpfige Feuerwehrteam, darunter drei Frauen, zirka 160 Einsatzstunden geleistet.

Von einem einsatzreichen Jahr sprach Kommandant Markus Blersch beim Rückblick auf 2023 im Rahmen der Hauptversammlung im Gemeindesaal. Für eine schnelle und effiziente Hilfeleistung bei den Einsatzanforderungen habe sich das neue Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) als sehr hilfreich erwiesen. Gleichzeitig verwies der Kommandant darauf, dass neben der technischen Ausstattung der Feuerwehr die Ausbildung der aktiven Mannschaft eine zentrale Rolle spielt. „Eine gute Ausbildung ist der Grundstein für gute Hilfeleistung“, sagte Markus Blersch. In diesem Zusammenhang dankte er den Aktiven für ihren Dienst in der Feuerwehr. Sei es bei der Gewährung von Hilfe in Notfallsituationen oder durch die Bereitschaft, in Übungen und Fortbildungen das erlernte Wissen zu festigen und neues Wissen zu erlangen. Darüber hinaus ist die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen ein Stützpfeiler für das Ortsleben. Unter anderem, weil sie als Veranstalter des Gartenfestes mit Flohmakt, der Irish-Folk-Nacht und des Maibaumstellens in Erscheinung tritt.

Bürgermeister Wolfgang Späth sprach der Feuerwehr deshalb auch seinen umfassenden Dank für das große Engagement aus. „Sie sind immer da, wenn wir sie brauchen“, beschrieb Wolfgang Späth die Wertschätzung. Nach den Berichten von Josef Gropper (Kassierer) und Leo Bammert (Obmann der Altersabteilung) nahm der Bürgermeister zusammen mit dem Kommandanten die Ehrung von Michael Gretzinger vor. Seit 25 Jahren leistet er aktiven Feuerwehrdienst, wofür er das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber erhielt. 15 Jahre davon ist Michael Gretzinger in der verantwortlichen Position des stellvertretenden Kommandanten tätig. Und eine vierte Amtszeit kommt hier jetzt dazu. In geheimer Wahl (17 Ja-Stimmen, eine ungültig) wurde er erneut zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Eine Beförderung wurde in der Versammlung bei den aktiven Feuerwehrkräften Florian Neuer (Hauptfeuerwehrmann), Josef Gropper und Oliver Kattner (beide Hauptlöschmeister) ausgesprochen. Als Quereinsteiger in die Feuerwehr wurden Jan Bierau und Andreas Moser verpflichtet. Aus dem aktiven Feuerwehrdienst in Großschafhausen wurden Felix Hagel, Heiko Kölle, Felix Behrendt und Jürgen Herrmann verabschiedet. Letzterer wechselt in die Altersabteilung.