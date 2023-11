Doppelter Hörgenuss bei der Irish-Folk-Nacht

Zwei Bands, eine Veranstaltung: Auf die Freunde irischer Musik wartet am Samstag, 11. November in Großschafhausen ein doppelter Hörgenuss. Bei der 27. Irish-Folk-Nacht im Gemeindesaal treten zwei Bands auf. Zum einen die Matching Ties, die bereits vor einigen Jahren hier in Großschafhausen mehrmals auf der Bühne standen. Und zum ersten Mal bei der Irish-Folk-Nacht spielt ein Duo von der Münchner Band The Burning Biscuit.

Veranstalter der Irish-Folk-Nacht ist die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen. Wie bei den vergangenen Veranstaltungen wird auch bei der 27. Auflage der Gemeindesaal augenfällig dekoriert, um für eine Pub-Atmosphäre und irisches Flair zu sorgen. Guinness und Killkenny vom Fass können die Gäste verkosten, natürlich ist auch wieder auserlesenes Hochprozentiges in einer Whiskey-Bar im Ausschank.

Musikalisch gibt es bei der Irish-Folk-Nacht 2023 ein Wiederhören mit der Band Matching Ties. Dreimal schon spielten die Musiker vor dem Großschafhauser Publikum. Am Samstag werden die Matching Ties als Quartett in Großschafhausen zu sehen und zu hören sein. Die vierköpfige Formation um den in Utah geborenen Amerikaner Paul Stowe spielt irische, englische und schottische Folkmusik. Viele traditionelle und bekannte irische Songs werden darunter sein ‐ Liebeslieder, Tanzmelodien und typische irische Trinklieder stimmen die Musiker an.

Zweiter Musikakt der diesjährigen Irish-Folk-Nacht ist das Duo Suzanne Booth (Gitarre, Gesang) und Paul Richards (Gitarre, Mandoline, Akkordeon, Gesang). Beide sind Teil der Münchner Band The Burning Biscuit, deren musikalischer Stil sich über Irish/English Folk, Country, Blues, Swing, Rock und Pop erstreckt.

Insgesamt erwartet die Besucher der 27. Irish-Folk-Nacht am Samstag also ein umfangreiches musikalisches Angebot. Und am Ende der Veranstaltung wird sich die Begeisterung noch steigern, wenn die Musiker beider Bands zu einer Session auf der Bühne stehen und mit Leidenschaft die Instrumente als Sextett spielen. Die Saalöffnung ist um 19 Uhr, musikalisch geht es um 20 Uhr los.