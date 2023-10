Großes Springturnier beim RFV Schwendi

Springsport vom feinsten konnte man am vergangenen Wochenende in Schwendi erleben.

Der Samstagmorgen begann mit Jungpferdeprüfungen. Hier konnte zunächst Qualitos Legacy, der von Fabiola Dom (RSZ Josefshof im Winkel) vorgestellt wurde am meisten überzeugen und siegte in der Springpferdeprüfung Kl. A*. In der folgenden Springpferdeprüfung Kl. A** führten Infinity, vorgestellt von Uwe Carstensen (RC Riedheim) und Chacci-Chacci HM, geritten von Edwin Schmuck (RFZV Babenhausen) die Siegerehrung an. Weiter ging es mit einer Punktespringprüfung Kl A**, hier gewannen Luisa Blessing mit Chantilly Rose (PSV Bellenberg und Anna Stöcken mit Nebraska van`t Pluimke Z (PSV Aulendorf). Am Nachmittag wurde in einer Punktespringprüfung Kl. M* um den Sieg geritten, hier entschieden Marie-Therese Schilling mit Candela (RFZV Babenhausen) und Maleen Sina Sahm auf Karzialis (SPZ Federsee) jeweils eine Abteilung für sich. Im abschließenden M**- Springen am Abend hieß der Sieger Niels Carstensen mit London`s Centoona (RC Riedheim). Knapp dahinter landete Sarah Chiara Ott (RFV Bad Waldsee), mit ihrer Afterglow zeigte die Burgriederin eine blitzsaubere Runde und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben.

Der Sonntag begann mit einer Springprüfung Kl. A**, hier sicherte sich Silke Dasch auf For Persian (PSF Munderkingen) den Sieg in der 1. Abteilung, die 2. Abteilung gewann Peter Burkhardt mit Casinjo Ex C (RFV Bad Wurzach). Die Gewinner in der folgenden Springpferdeprüfung Kl. L hießen Garance du Moulin MM unter Uwe Carstensen und Commander Del Fogliano vorgestellt von Mohamad Mogheeth Al Shehab (RFV Herrenberg). Zitrus AG konnte in der anschließenden Springpferdeprüfung Kl. M* am meisten überzeugen, er wurde von Stefanie Göhrlich (RFV Bad Wörishofen) vorgestellt. Am Nachmittag ging es mit einer Springprüfung Kl. L weiter, hier siegten Maxine Füß (RSG Öpfingen) auf Nippon de Caramel und Jaqueline Horstmann (RV Augsburg-West) auf Pollux. Es folgte eine Sprinmgprüfung der Kl M*, hier hieß der Sieger Constantin Sorg (RFV Fronhofen) auf Ca Savio. Zum Abschluss wurde im Bruno-Schlager-Gedächtnis-Springen eine Springprüfung Kl. S* mit Stechen um den Sieg geritten. Nach dem die Zuschauer lang auf den ersten Null-Fehler-Ritt warten mussten, schafften es dann doch noch sechs Teilnehmer ins Stechen, hier setzte sich am Ende Mohamad Mogheeth Al Shehab auf Galina durch.