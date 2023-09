Großes Bolonka-Treffen in Biberach an der Riß

Am 2. September strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die Herzen von rund 100 Bolonka-Liebhabern und ihren 80 bezaubernden Hunden. Sie waren aus ganz Süddeutschland, der Schweiz und Österreich angereist, um gemeinsam einen wunderschönen Tag in Biberach an der Riß zu verbringen.

Ein Highlight des Tages waren unsere Fachexperten: Ein Fellpflegecoach und eine erfahrene Hundetrainerin standen den Gästen mit Rat und Tat zur Seite und beantworteten alle Fragen rund um den Bolonka Zwetna. Ein Schätzspiel sorgte für Spannung und auf unserem kleinen Hundeflohmarkt fanden viele tolle Schätze neue Besitzer.

Ein besonderer Dank gilt dem Schäferhundeverein OG Biberach, der mit seiner hervorragenden Bewirtung maßgeblich zum Gelingen des Treffens beigetragen hat. Auch dem Schäferhundeverein OG Dürmentingen sei herzlich gedankt.

Der idyllische Treffpunkt inmitten der malerischen Stadt Biberach sorgte für eine harmonische und entspannte Atmosphäre, die bei vielen die Vorfreude auf das nächste Treffen weckte. Denn eines ist sicher: Nach dem Treffen ist vor dem Treffen!