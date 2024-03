Großer VR-Turnwettkampftag in Biberach

Auch dieses Jahr richtete die Turnabteilung der TG Biberach die VR-Talentiade P-Stufen im Turngau Oberschwaben aus. Der große Wettkampftag mit über 260 Teilnehmerinnen fand am Sonntag 03.03.2024 in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach statt. Den ganzen Tag über verteilt wurden Übungen in allen Altersklassen gezeigt und von fast 80 Kampfrichterinnen und Kampfrichtern bewertet. Wir bedanken uns bei unserem VR-Sponsor und für all die helfenden Hände um das Orga-Team herum!

