Großer Dank an Christian Blaser und Melanie Baur

Am Samstag, 2. März, fand die Generalversammlung des Musikvereins Stadtkapelle Bad Schussenried e.V. im Vereinsheim an der Löwenstraße statt.

Vorsitzender Christian Blaser blickte für die Vorstandschaft auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2023 zurück. Als Höhepunkt des Vereinsjahres kann die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Mietingen bezeichnet werden. Hier erreichte die Stadtkapelle in der Oberstufe mit 96,2 Punkten die Note hervorragend.

Kassiererin Melanie Baur berichtete von einem finanziell ausgeglichenem Jahr 2023. Durch Auftritte und Veranstaltungen wie das Parkfest, die Bewirtungen beim Traktorfestival in Dunzenhausen und beim Fuhrmannstag konnten gute Einnahmen erzielt werden. Die Renovation der Kellerräume sowie die Anschaffung neuer Vorhänge für das Vereinsheim waren die größten Ausgaben im vergangenen Jahr.

Dem Bericht der Schriftführerin Franziska Hohl war zu entnehmen, dass die Musikerinnen und Musiker 43 Proben und 23 Auftritte zu bewältigen hatten. Der durchschnittliche Probenbesuch lag 2023 bei 70%. Die Stadtkapelle setzt sich derzeit aus 68 aktiven Musikern mit einem Durchschnittsalter von 35,94 Jahren zusammen. Derzeit sind an der Jugendmusikschule Bad Schussenried 101 Musikschüler in Ausbildung.

Dirigent Manuel Zieher gab einen Rückblick auf die Höhepunkte des Vereinsjahrs 2023. Er blickt mit großen Erwartungen und viel Freude in Richtung dem bevorstehenden Osterkonzert.

Die Wahlen der Vorstandschaft brachten folgendes Ergebnis: Nadine Stadler wurde in Ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Der Vorsitzende Christian Blaser und die Kassiererin Melanie Baur kandidierten nach 16 Jahren Tätigkeit in der Vorstandschaft nicht mehr für Ihre Ämter. Es konnte aus der Generalversammlung kein Nachfolger für Christian Blaser gefunden werden. Somit hat die Stadtkapelle mit Carina Fügner und Nadine Stadler aktuell zwei gleichberechtigte Vorsitzende. Kerstin Walser wurde einstimmig als neue Kassiererin gewählt. Die Beisitzer Milena Maier und Norbert Sitzmann wurden ebenfalls in ihrem Amt wiedergewählt. Zum Abschluss bedankten sich alle Musiker bei Christian Blaser und Melanie Baur für ihr 16-jähriges Wirken zum Wohle des Musikvereins Stadtkapelle mit verschiedenen Videos.