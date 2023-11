Große Spenden für Caritas und Kinderhospiz

Es seien die drei „V“, die aktuell so wichtig seien, so Hubert Deutsch aus der Geschäftsführung des Ummendorfer Cteam Consulting und Anlagenbau GmbH: „Verbundenheit, Verantwortung und Vorbilder braucht unsere Gesellschaft,“ dankte er den Vertreterinnen von Caritas Biberach-Saulgau und Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und deren Teams für ihr wichtiges soziales Engagement. Aus seinen Händen bekamen beide Institutionen einen Scheck über gut 1500 Euro.

Die Spendensumme errechnet sich aus den beim 6. Biberacher Genießerlauf am 15. Oktober von allen Läuferinnen und Läufern der 2 x 8 Kilometer Kreissparkasse Biberach Staffel und des BKK-VerbundPlus-Halbmarathons zurückgelegten 12.016,8 Kilometern, die Cteam jeweils mit 25 Cent für den guten Zweck belohnt. Deutsch, der selbst in einer Staffel mitgelaufen war, lobte die Veranstaltung: „Ein wunderbarer Lauf und ein großes Gemeinschaftserlebnis.“ Er selbst sei die letzten Kilometer mit einer Läuferin gelaufen, die aufzugeben drohte, und habe sie motiviert, gemächlich mit ihm weiter zu traben.

Bei der Caritas werde das Geld im Bereich „Allgemeine Sozialberatung“ eingesetzt, wo Familien, die sonst durchs Raster fielen, in diversen Notlagen Hilfe erhalten, so Sara Sigg, Regionalleiterin der Caritas. Im Kinderhospiz Sankt Nikolaus werde das Geld dringend für die Familien der kleinen Gäste gebraucht, wenn sie bei ihren Kindern in Bad Grönenbach weilen: Diese Aufenthalte, die Kraft schenken sollten, seien nicht kostendeckend finanziert, so Martina Wersig vom Förderverein des Hospizes. Beide dankten Cteam für die Schecks und zeigten sich begeistert vom Teamgeist, der im Ummendorfer Unternehmen herrsche.

Silvan Engel vom Verein Lauffreunde Biberach war beeindruckt: „Wie gut, dass es Kümmerer gibt und Unternehmen, die sie tatkräftig unterstützen.“ Sein Kollege Finn Eichner ergänzt: „Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gutes tun so einfach gehen kann!“. Da lohne sich der hohe organisatorische Aufwand für den Biberacher Genießerlauf gleich doppelt, so Johannes Riedel, Vorsitzender der Lauffreunde Biberach. Hubert Deutsch kündigte an, die Aktion, die unternehmensintern die Auszubildenden begleitet hatten, nächstes Jahr zu wiederholen.