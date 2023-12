Der unermüdliche Teil der Grips-Gruppe Dietelhofen nahm noch an einem Zusatztermin teil. Eigentlich waren 8 Termine anberaumt, die mit insgesamt 9 Teilnehmer:innen durchgeführt wurden. Mit viel Freude und abwechslungsreichen Übungen um sich geistig und körperlich fit zuhalten, wurden die 8 Kurse durchgeführt. Beim 9. inoffiziellen Termin entstand dieses Foto. Vielen Dank an die Gemeinde Dietelhofen für die Überlassung des hellen und freundlichen Saales des Bürgerhauses. Ein neuer Kurs beginnt am Montag, 15. Januar um 16.30 Uhr im Bürgerhaus in Dietelhofen Anmeldung: 07371/909064 oder 07371/ 9298972. Foto: Susanne Brugger

