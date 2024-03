Graupelschauer verlagert Gottesdienst in die Kirche

Der Palmsonntag in Mühlhausen wurde von einem unerwarteten Graupelschauer überrascht, als die Gemeinde sich gerade für ihre traditionelle Palmsonntagsprozession versammeln wollte. Sofort nach Beginn der Prozession öffnete der Himmel seine Schleusen, und die Gläubigen, angeführt von Pfarrer Wiest und seinen Ministranten, suchten Schutz in der Kirche, was dazu führte, dass die geplante Prozession schnell und abrupt endete.

Trotz des plötzlichen Wetters fanden zahlreiche Kinder mit ihren Eltern den Weg in die Kirchenbänke. Hierbei füllte sich der Raum um den Altar herum mit zahlreichen selbstgebastelten Palmen, die von den Kindern stolz präsentiert wurden, um den Einzug Jesu in Jerusalem zu symbolisieren.

Pfarrer Wiest leitete den Gottesdienst in einer vollbesetzten Kirche und betonte dabei die Bedeutung des Palmsonntags als Beginn der Karwoche. Trotz der unvorhergesehenen Umstände war die Stimmung in der Kirche festlich und fröhlich. Die Kinder waren glücklich, ihre Palmen präsentieren zu können, die sie mit viel Liebe gestaltet hatten.

Nach dem Gottesdienst versammelte sich die Gemeinde vor der Kirche, wo der Musikverein Mühlhausen für eine festliche Atmosphäre sorgte. Während die Blasmusik erklang, wurden traditionell Palmbrezeln an die Palmträger verteilt, was die Feierlichkeiten zu einem gelungenen Abschluss brachte.

Obwohl der Graupelschauer die Pläne für die Palmprozession durchkreuzte, konnte er nicht die Begeisterung und Hingabe der Gemeinde in Mühlhausen am Palmsonntag dämpfen. Stattdessen brachte er die Gläubigen näher zusammen und erinnerte sie daran, dass der wahre Sinn des Festes in der Gemeinschaft und im Glauben liegt, unabhängig von den äußeren Umständen.